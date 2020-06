In stato confusionale e scomparsa da ieri, chi la vede chiami il 112

La donna ha abbandonato il cellulare a un passante. Da ieri non si hanno notizie della trentaquattrenne

È già stata fatta la denuncia ai carabinieri. La donna, un architetto di origine venezuelana laureata in Italia che lavora per una società della nostra città, è certamente in stato confusionale. Ha abbandonato il cellulare ad un passante.

Si chiama Waleska Camejo, 34 anni, alta 1.70 circa, carnagione olivastra, è uscita in pantaloncini e maglietta e una borsetta. Chi la vedesse contatti il 112.

Abita a Castelletto, ma è stata vista l’ultima volta in zona Foce. Il suo datore di lavoro dice che è bravissima. A influire sulle sue condizioni psicologiche potrebbe essere stato il lockdown.

Quando è uscita di casa aveva scarpe scure, pantaloni azzurri corti e maglietta aderente grigia. Portava un paio di occhiali dalla montatura grossa nera.

AGGIORNAMENTO: ci ha chiamato un lettore dicendo di averla probabilmente vista a Castelletto poco prima delle 14. Starebbe, quindi, girando nei pressi di casa.

