I Vigili del fuoco hanno, poi, estinto le fiamme utilizzando lo schiumogeno

Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla strada provinciale 586, all’altezza di Brizzolara per l’incendio di un autobus. I dodici passeggeri sono stati messi in salvo dal conducente. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno. Il traffico è rimasto bloccato per tutto il tempo delle operazioni











