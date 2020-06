A10: tratto chiuso tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente. Coda di 5 km tra Varazze e Albisola per tratto chiuso. Coda di 4 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per veicolo in fiamme.

Coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori

Foto di Gabriele Mucciacciaro

A12: Coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori; traffico rallentato tra Genova Nervi e Genova est per lavori; Coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori

