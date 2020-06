Ubriaco, rapina il cliente di un bar. Arrestato dalla Polizia in via Canevari

Ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 31enne pluripregiudicato, per il reato di rapina impropria, minacce e resistenza a pubblico ufficiale

L’uomo, di origini palermitane, si è presentato ubriaco all’interno di un bar di via Canevari, mostrandosi alterato e aggressivo. Alla richiesta della titolare di allontanarsi, l’ha insultata e, prima di andar via, ha prelevato un pacco di caffè dalla vetrina, buttando poi all’aria tutti i tavolini del dehor. Pochi minuti più tardi si è ripresentato inveendo contro i clienti seduti all’esterno e rubando da un tavolino un telefono cellulare, per poi allontanarsi. Il proprietario l’ha seguito chiedendogli la restituzione dello smartphone, ma lui lo ha colpito con un calcio al ventre e gli ha lanciato contro una bottiglia.

Quando gli agenti dell’U.P.G. e del Commissariato San Fruttuoso lo l’hanno rintracciato in piazza delle Americhe, l’uomo ha dato in escandescenze e ha cercato di colpirli.

Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.

