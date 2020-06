Ubriaco, cade in sopraelevata. Coi soccorsi arriva la denuncia

Un motociclista ha perso l’equilibrio ed è caduto da solo, alle 4:50, sulla strada Aldo Moro. Maxi multa e denuncia della polizia locale. Pizzicato in stato di ebbrezza anche un neo patentato in via Rosselli

È costata cara la sbronza al conducente di un motociclo che stanotte è caduto sulla sopraelevata, all’altezza di Caricamento, in direzione Ponente, proprio perché ubriaco. Con i soccorsi sanitari sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale del turno notturno che hanno applicato la norma del Codice della strada prevista per chi viene pizzicato a condurre veicoli con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, denuncia penale e sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Più o meno alla stessa ora, un’altra pattuglia ha trovato un neo patentato in stato di ebbrezza in via Rosselli. I neopatentati sono soggetti a limiti di concentrazione di alcol nel sangue più stretti degli altri: devono infatti essere completamente sobri.

In copertina: foto d’archivio

