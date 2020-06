Raffica di segnalazioni in tutta la Valbisagno

Cinghiali in cerca di cibo, stanotte Polizia Locale e Amiu sono dovuti intervenire in Valbisagno per il ribaltamento di un contenitore Amiu da parte di alcuni ungulati che per cercare cibo lo hanno fatto cadere. Cassonetto e spazzatura hanno, così, ingombrato la strada, tanto da impedire il transito. Altre segnalazioni dalle vie Casabona e San Desiderio, corso Sardegna e corso De Stefanis.

