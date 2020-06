È successo all’incrocio tra via Boito e il Lungomare di Pegli. Sul posto ambulanza e auto medica inviate dal 118. I soccorritori stanno cercando di rianimare la persona. I due mezzi sono usciti in codice rosso

Al momento non è chiaro se si tratti di un malore o delle conseguenze dello scontro. Sul posto si sta portando la pattuglia del reparto Giudiziaria, nucleo Infortunistica, della polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...