Domani il rientro. Aspi: «In A10 e A12 tempi superiori alla media»

Previsioni flussi e consigli di viaggio per gli spostamenti di domenica 21 giugno in A10 Genova – Savona e A12 Genova Sestri Levante

In relazione ai flussi di traffico attesi per i rientri del fine settimana e alle cantierizzazioni che in questo periodo interessano le autostrade liguri, nella giornata di domenica 21 giugno soprattutto nelle fasce orarie del pomeriggio-sera sono previsti tempi di percorrenza notevolmente superiori alla media soprattutto lungo la A10 Genova-Savona e A12 Genova-Sestri Levante in entrambi i casi in direzione del capoluogo ligure.



Agli utenti che intendono mettersi in viaggio lungo le suddette autostrade nella giornata di domani Aspi consiglia di:

– programmare gli spostamenti cercando di evitare le fasce orarie in cui sono attesi i maggiori flussi privilegiando le fasce orarie del mattino o della tarda serata-notte, se possibile valutare di procrastinare la partenza alla giornata di lunedì;

– monitorare, prima e costantemente durante il viaggio, l’evoluzione del traffico disponibile e aggiornato tramite i seguenti canali informativi: pannelli a messaggio variabile; sito www.autostrade.it; Call Center Autostrade 840.04.21.21; notiziari su Isoradio 103.3 FM e RTL 102.5; collegamenti “My Way” in onda sui canali Sky. È attivo inoltre il canale Telegram Autostrade per l’Italia – Liguria.

<In relazione agli accodamenti registrati, con le autorità locali – spiegano alla Società Autostrade -, sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi che verranno diramati attraverso i canali sopraindicati e che in ogni caso invitiamo a valutare prima di intraprendere il viaggio: a chi dalla riviera di ponente è diretto verso Piemonte/Lombardia in alternativa al percorso A10/A26 è possibile utilizzare la A6 Torino-Savona verso Torino tramite cui raggiungere la A21 Torino-Piacenza-Brescia o la A4 Torino-Trieste da cui proseguire in direzione est; a chi dalla riviera di levante è diretto verso Piemonte/Lombardia in alternativa al percorso A12/A7 è possibile utilizzare la A15 Parma-La Spezia verso La Spezia tramite cui raggiungere la A1 Milano-Napoli per poi procedere in direzione di Milano, oppure, all’altezza di Piacenza prendere la A21 verso Torino o verso Brescia a seconda delle destinazioni>.

