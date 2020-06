Coda di 3 km tra Arenzano e Genova Pegli per i lavori per tutta la giornata un tratto sarà a doppio senso di marcia su una corsia, con scambio di corsia. Code anche in A12

Anche in A12 la situazione non è facile: coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est e di 1 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova sempre per lavori

