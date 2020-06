San Giovanni X 3: finalmente i Rolli alla ribalta nazionale, in diretta su Rai e web

Mercoledì 24 giugno le iniziative dedicate al comune Santo Patrono: San Giovanni Battista. Genova, con Firenze e Torino, protagonista della diretta. Genova, ha detto il sindaco Bucci, non rinuncerà al falò in piazza Matteotti, che sarà organizzato nel rispetto del decreto Covid e delle regole genovesi

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco di Genova Marco Bucci con quello di Firenze Chiara Appendino e quello di Firenze, Dario Nardella.

<San Giovanni a Genova è una festa non solo festa religiosa – ha detto il sindaco Marco Bucci nel corso della conferenza stampa -. A Genova ci sono le reliquie del Santo, la processione è un appuntamento molto partecipato. Per noi, però, San Giovanni ha anche un valenza laica, è la festa che inaugura l’estate>.

Genova non rinuncerà al tradizionale falò, che quest’anno sarà, necessariamente, senza assembramenti e ripreso dalla Rai in diretta.

Al concerto-spettacolo, per Genova, parteciperanno l’orchestra del Carlo Felice, Maurizio Lastrico, Vittorio Descalzi, Pippo Lamberti.

I grandi protagonisti genovesi dell’iniziativa sono i Rolli, le ricche case rinascimentali dove i genovesi del “Siglo de oro” ricevevano gli ospiti illustri. Il patrimonio storico e artistico, tra quelli sotto l’egida di Unesco, oltre a quello architettonico, si apre da alcuni anni ai visitatori due volte l’anno. Durante il lockdown l’evento ha traslocato con successo sul web, conquistando un milione di contatti. Bucci ha spiegato che quello del 24 giugno sarà un modo per favorire l'<Appetito per venire a visitarli di persona>. Finalmente un grande evento che porta i Rolli nel circuito nazionale: potranno vederli in tutta Italia. <Ogni problema – ha aggiunto il Sindaco – è un’occasione da sfruttare per uscirne anche più grandi di prima>.

Lo stesso Bucci ha annunciato che l’arcivescovo Bagnasco, con gli omologhi di Firenze e Torino, preparerà e formerò una lettera per mettere in risalto il significato religioso della ricorrenza del Santo patrono.

Per quanto riguarda il tradizionale farò, ha spiegato il Sindaco, è prevista, come sempre, l’accensione a mezzanotte in piazza Matteotti. <Bisognerà tenere le distanze che saranno scandite da segni per terra – ha spiegato Bucci – Ciascuno dovrà occupare un segno fino a quando la piazza sarà piena. Polizia locale e e Protezione civile garantiranno il rispetto delle distanze. Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine. Spero che ogni genovese raccolga, poi, un pezzettino legno quando il falò sarà spento. Sapete che per noi ha valore particolare>.

