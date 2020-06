Mascherine, da lunedì sempre obbligatorie se non si sta a distanza di 2 metri

Il sindaco Marco Bucci anticipa i contenuti della nuova ordinanza che segue la linea della prudenza da tempo imboccata: <Sempre obbligatorie al chiuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, obbligatorie anche all’aperto se si sta a meno di 2 metri dalle altre persone>

Questa mattina il Sindaco ha anticipato quali saranno gli obblighi da lunedì. e fino a quando <l’indice Rt non scenderà dallo 0,5 attuale allo 0,2>. Cosa è l’indice Rt? L’indice di contagiosità, cioè quanti nuovi contagi si hanno per ogni infetto. La Liguria ha da tempo uno dei valori più alti nonostante da noi i tamponi siano molto pochi rispetto alle altre regioni più colpite. Finché il rischio non scenderà, bisognerà sempre portare con sé la mascherina anche all’aperto, togliendola e mettendola secondo necessità. Togliendola se si va in scooter o in auto o si passeggia in un luogo solitario e mettendola quando ci sono persone a distanza inferiore ai 2 metri. ATTENZIONE: FINO A DOMANI A MEZZANOTTE LA MASCHERINA È SEMPRE E COMUNQUE OBBLIGATORIA

Cosa dice l’ordinanza valida fino a domani sera









