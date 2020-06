Nel blocco del traffico, l’odissea dei passeggeri dei bus

Con tutta la viabilità paralizzata, stamattina, anche i mezzi pubblici sono rimasti imbottigliati. Quello della linea 1 è arrivato ad avere fino a 170 minuti di ritardo: quasi 3 ore

Allora: addio misure di sicurezza e distanze. Mezzi stipati con una scatola di sardine da chi tentava di raggiungere la destinazione e ha abbandonato ogni prudenza e ha deciso di salire comunque. Magari per rimanere, com’è successo, due ore d’orologio in piedi sul mezzo mentre questo, faticosamente e a passo di lumaca, tentava di attraversare il ponte di Cornigliano.

Vero è che i bus sono spesso pieni, più pieni di quanto sarebbe ragionevole in un periodo in cui il distanziamento fisico è fondamentale. Ma stamattina, viaggiare sui bus è stato il delirio nel delirio del traffico che ha imprigionato automobilisti e persino motociclisti.

In copertina: un bus della linea 7, stamattina, alla fermata

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...