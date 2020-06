Meteo Limet, piogge in arrivo da ponente

Meteo: Una nuova perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di sabato 13 giugno con rovesci o temporali in estensione da ponente a levante. Domenica e lunedì condizioni di variabilità con qualche rovescio o temporale nelle aree interne. Temperature sempre su valori freschi o gradevoli.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 13 giugno 2020

Avvisi: Rovesci o temporali anche intensi in estensione da ponente verso levante.

Cielo e Fenomeni: Tempo in peggioramento su tutta la regione. Piogge già attive in mattinata a ponente con rischio di rovesci anche intensi e temporali specie nel Savonese. Lenta estensione delle piogge al Genovese e ancora asciutto sul resto della regione dove avremo anche schiarite specie tra Tigullio orientale e Spezzino. Nel pomeriggio e in serata estensione delle piogge a tutta la regione, con rischio di rovesci intensi nelle aree interne del Medio Levante. Parziale attenuazione dei fenomeni a ponente con schiarite prima di sera sull’Imperiese.

Venti: Moderati da sud-est, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio al passaggio della perturbazione.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Costa: min 16/19°C, max 18/21°C.

Interno: min 8/13°C, max 15/19°C.

