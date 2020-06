Accoltella la mamma a un polpaccio, ricoverata al Gaslini

Ne da notizia lo stesso ospedale pediatrico. La ragazzina ha solo 13 anni ed è stata subito valutata da un neuropsichiatra

La Direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini informa che questo pomeriggio è giunta in pronto soccorso accompagnata dal 118 una ragazzina di 13 anni della Sierra Leone che a Rossiglione, dopo un diverbio avrebbe accoltellato la madre ad un polpaccio. La ragazzina è in buone condizioni cliniche e, dopo essere stata valuta dal neuropsichiatra, in accordo con le forze dell’ordine, resta ricoverata presso il reparto di Osservazione.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...