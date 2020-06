Maltempo: nella notte allagamenti, frane e alberi caduti

Le piogge si sono particolarmente concentrate sulla Valpolcevera dove hanno causato i maggiori problemi

Alle 23.40 forti precipitazioni temporalesche localizzate sulla alta Valpolcevera hanno causato allagamenti in via Romairone e in via Semini oltre che in alcune vie della delegazione di Pontedecimo. È intervenuto l’autospurgo.

Alle 23.55, in via Fiorino, 100 metri prima del capolinea bus, un grosso si è abbattuto sulla carreggiata.

Alle 00.05, in v ia Linneo albero si è abbattuto su autovettura parcheggiata. Sono intervenuti i Vigili del fuoco.

A seguito di un albero pericolante, le cui fronde insistevano sui cavi della pubblica illuminazione, per permettere le operazioni di taglio con autoscala da parte dei Vigili del Fuoco, è stata chiusa al transito la via Doge Giovanni di Murta dalle ore 23.00 sino alle ore 24.

Su tutte le criticità era presente la polizia locale.

Frana in atto in via Trensasco, in Valbisagno. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco.

Albero pericolante a Fado. Anche lì sono in azione i pompieri.

Nel pomeriggio di ieri, un albero si era abbattuto sulla strada per Acquasanta [foto in copertina]

