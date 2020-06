Giovedì senz’acqua tra Oregina e San Teodoro

A causa di lavori relativi al ponte Don Acciai

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori connessi al rifacimento del ponte Don A. Acciai, giovedì 11 giugno 2020 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, si potranno verificare dei disservizi, consistenti in carenze di erogazione soprattutto ai piani alti degli stabili ubicati nelle seguenti vie del comune di Genova:

Via Taranto civ 8-16

Via Brindisi civ 9-14-18-19-33

Via Talamone civ 12-18-22

Via della Giuseppina

Via Carlo Bonanni Saranno localizzate due autobotti:

Largo San Francesco da Paola

Via Bari angolo ponte Don Acciai

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...