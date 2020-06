Cinque uffici postali da lunedì apriranno dal lunedì al venerdì

Da lunedì 8 giugno riaprono tutti i giorni gli uffici postali di via Fereggiano, corso Martinetti, via Cantore, Mele e Montoggio

Prosegue il progressivo ripristino orario degli Uffici Postali in provincia di Genova: da lunedì 8 giugno infatti anche le sedi di via Fereggiano 247r., via Cantore 54r, corso Martinetti 199D torneranno operative su sei giorni e aperte al pubblico dalle ore 8:20 alle ore 13:35 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle ore 12:35; Mele e Montaggio saranno aperte dalle ore 8:20 alle ore 13:45 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle ore 12:45.

Inoltre – laddove presente – anche il consulente finanziario riprenderà il suo ruolo a pieno regime nell’ufficio postale, offrendo come sempre professionalità, relazione e vicinanza, ed un prezioso riferimento su risparmio e investimenti per il cliente e le famiglie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...