Maltempo, caduta calcinacci da antico edificio nel centro storico

Transennato l’incrocio tra vico dietro al coro di San Luca, vico Spinola e vico della Torre di San Luca

Da un edificio medioevale del centro storico, a causa delle forti piogge, si sono staccati elementi architettonici (pietre) che sono caduti sulla pavimentazione. Non ci sono feriti. Sul posto la Polizia locale del I Distretto territoriale che ha inibito il passaggio con i nastri bianchi e rossi in attesa dell’arrivo di Aster per le transenne. In seguito sarà necessaria la messa in sicurezza dell’edificio.





