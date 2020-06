Tra il levante genovese e Bogliasco sono in corso le ricerche in mare di un disperso. Sul posto l’elicottero della Guardia Costiera proveniente da Luni e le squadre con le motobarche e i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Il disperso sarebbe un canoista che non avrebbe fatto ritorno a casa.

Le ricerche vanno avanti dalle 20 di questa sera e non si sono interrotte nonostante il buio.

Articolo in aggiornamento.

