Funicolare Zecca – Righi, il 3 giugno partono i lavori di manutenzione

Ha raggiunto i 30 anni di vita tecnica e deve essere sottoposta a importanti lavori di manutenzione straordinaria

Le revisioni a cui devono essere sottoposti gli impianti secondo le scadenze di legge, consentono di rinnovare e valorizzare il patrimonio di infrastrutture a servizio della città, oltre che ad adeguarlo ai più avanzati sistemi di sicurezza.

I complessi lavori alla funicolare Zecca-Righi cominceranno mercoledì 3 giugno e dureranno tre mesi. Per contenere il più possibile la durata dei lavori, le sette ditte diverse che si occuperanno degli interventi opereranno in contemporanea, lavoreranno anche nel mese di agosto e, laddove possibile, di notte.

Il Piano di investimenti previsto per gli impianti verticali è consistente e coperto in autofinanziamento da AMT; il valore complessivo è di 2,5 milioni di euro.

Il raggiungimento del traguardo dei 30 di vita tecnica, comporta per la funicolare, come previsto obbligatoriamente dalla normativa, una serie di controlli ad ampio raggio su: parti in movimento, opere civili e componenti a terra. Pertanto, da mercoledì 3 giugno l’impianto sarà chiuso. Di seguito vengono indicate le attività più significative.

• Interventi elettrici e meccanici su apparati di vettura, presso le stazioni e in sala macchine (tra gli altri puleggia e contrappesi).

Controlli speciali di sicurezza sulle componenti significative di impianto.

sulle componenti significative di impianto. Interventi di consolidamento delle opere civili lungo linea: presso le stazioni, dentro e fuori le gallerie.

lungo linea: presso le stazioni, dentro e fuori le gallerie. Interventi di controllo e di manutenzione delle funi .

. Rinnovamento dell’impianto di illuminazione lungo linea con l’installazione di lampade di ultima generazione a LED a basso consumo.

Contestualmente alla chiusura dell’impianto, per collegare le alture servite dalla funicolare, saranno attivate le linee bus sostitutive F1 e F2.

La linea F1 , che collega piazza Bandiera al Righi (funicolare) con transito in corso Carbonara, Oregina e via Costanzi, sarà in servizio dalle 6.45 alle 20.15.

, che collega piazza Bandiera al Righi (funicolare) con transito in corso Carbonara, Oregina e via Costanzi, sarà in servizio dalle 6.45 alle 20.15. La linea F2, che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio, sarà in servizio dalle 6.25 alle 21.20.

Pur comprendendo i disagi che si potranno creare ai cittadini e, al tempo stesso, avendo la necessità di svolgere attività previste dalle norme in vigore, l’impegno dell’azienda sarà di contenere quanto più possibile la durata degli interventi lavorando su più cantieri in contemporanea e, senza arrecare disturbo, anche alla notte.

Il risultato finale sarà una funicolare adeguata ai più recenti standard di sicurezza, rinnovata, valorizzata e pronta per altri 30 anni di servizio alla città.

Regolari aggiornamenti sull’andamento dei lavori e sulle tempistiche saranno pubblicati sul sito www.amt.genova.it e comunicati alla cittadinanza.

