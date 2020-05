39 nuovi casi. La Liguria resta fanalino di coda dei tamponi

Solo 941 tamponi in Liguria a soggetti mai testati prima (2.157 totali) contro i 7.833 della Lombardia (12.503), i 5.058 del Veneto (14.439) e i 2.838 del Piemonte (5.098). Forse lì non mancano i reagenti e, se da noi è questo il problema, è un problema tutto ligure

I dati del giorno:7 decessi, 183 guariti, 2.157 tamponi dei quali 981 a persone mai sottoposte a test. I positivi sono 39 e rappresentano il 3,97% dei nuovi testati.

Sempre molto pochi, in senso assoluto e in rapporto con la popolazione, i nuovi testati in Liguria: 941 (0,06%) segno che lo screening degli asintomatici non si fa. In Veneto (5.058 nuovi testati oggi) lo fanno e stanno uscendo più brillantemente dall’emergenza.

Regione Nuovi testati oggi % rispetto alla popolazione Lombardia 7.833 0,077 Piemonte 2.836 0,065 Emilia Romagna 1.808 0,040 Veneto 5.058 0,103 Liguria 941 0,060

Oggi la Liguria (0,41%) cede alla Lombardia (0,44%) il poco invidiabile primato dell’indice di contagio. Sono giorni che le due regioni si alternano mentre il dato delle altre regioni continua a scendere. Certo che un numero così basso di testati addomestica il risultato. Cosa succederebbe in Liguria se, come in Lombardia, si testassero quasi 8mila persone in un giorno anziché meno di mille? Ad ogni modo l’indice di contagio nazionale è 0,25%, quello del Piemonte lo 0,24, quello dell’Emilia 0,06%, quello del Veneto 0,04%.

Intanto, nella tabella ministeriale è comparsa, a destra, una nuova colonna in cui è indicato l’incremento dei tamponi giornaliero.

È evidente che la Ligura non solo non è arrivata ancora a 100mila (con meno di 56mila testati per la prima volta), ma anche che nella nostra regione si è deciso di incrementare molto meno delle altre, ragion per cui la forbice si allarga.

Sotto: la tabella Covidguard (su dati Protezione Civile) che indica chiaramente quanto sia indietro la Liguria rispetto alle altre regioni più colpite in tema di tamponi. Non è questione di popolazione, perché la tabella è normalizzata sui 100 mila abitanti per tutte le regioni.

