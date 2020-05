La Lanterna si tinge di Tricolore per il 2 giugno

Festa della Repubblica, illuminazione tricolore martedì 2 giugno

La Lanterna ha salutato oggi le Frecce Tricolori, in attesa di illuminarsi con i colori della bandiera italiana martedì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Il calendario con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, è disponibile sul sito. L’illuminazione è visibile anche online.

Da lunedì 1º giugno (apertura straordinaria) sarà in vigore l’orario estivo.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova ha riaperto al pubblico da martedì 19 maggio tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea. In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare Fastpass, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi. Il consiglio è quello di acquistare online il biglietto.

È visitabile secondo il consueto orario:

▪ DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30)

da giugno→dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

▪ SABATO, DOMENICA E FESTIVI dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

da giugno→dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.30)

Lunedì 1 giugno: apertura straordinaria dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

