È mancata la corrente, dopo un po’ s’è sentito un gran botto e sono saltate le coperture dei tombini. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, i soccorritori della Croce Bianca Genovese. Tutta la zona è al buio.

Sul posto sono arrivati i tecnici Ireti. Per puro miracolo, non ci sono feriti. La Croce Bianca Genovese è presente in assistenza a Vigili del fuoco e tecnici Ireti. Tutta l’area è stata transennata.

Articolo in aggiornamento









