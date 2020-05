Su Genova e la Liguria di ponente la nuvoletta di Fantozzi

Arpal, aggiornamento del bollettino di vigilanza meteorologica per la Liguria: <Oggi possibili rovesci o temporali>

OGGI SABATO 23 MAGGIO il veloce passaggio di un disturbo in quota potrà portare isolati rovesci o temporali di intensità generalmente debole, al più moderata, dal tardo pomeriggio/sera. Venti meridionali fino a moderati con raffiche intorno ai 50- 70 km/h, in particolare sulle coste esposte al Sud-Ovest di A. Mare localmente molto mosso in serata.

DOMANI DOMENICA 24 MAGGIO nella prima parte della giornata ingresso di venti settentrionali fino a moderati con locali raffiche intorno ai 50-70 km/h, in particolare sul CentroPonente (zone ABD); attenuazione dal pomeriggio. Mare fino a molto mosso in calo a partire da Levante già in mattinata.

Per DOPODOMANI LUNEDI’ 25 MAGGIO non ci sono fenomeni particolari da segnalare.

Intanto, questa mattina addensamenti di nubi basse interessano la fascia costiera di centro Ponente mentre altrove il cielo è sereno o poco nuvoloso. I venti sono meridionali, generalmente deboli, il mare mosso.

Queste le minime registrate nelle quattro province liguri:

LA SPEZIA-Padivarma (Beverino) 9.5

GENOVA-Pratomollo (Borzonasca) 9.9

SAVONA-Colle del Melogno (Magliolo) 10.6

IMPERIA-Colle di Nava (Pornassio) 10.7

Queste invece le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 17.7, Savona Istituto Nautico 16.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 17.3, La Spezia 16.3.

Nell’immagine di copertina: lo scatto del satellite alle ore 10.30.

