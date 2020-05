Bassetti coordinatore dello staff “virus free” del Cala Loca Beach & Restaurant

Ne da notizia il pubblico esercizio di Varazze sulla propria pagina Facebook, citando tutti gli importanti incarichi accademici e ospedalieri del Professore che, leggiamo, avrebbe accettato di essere il <coordinatore del gruppo di professionisti che abbiamo messo in campo per preparare una stagione>. La proprietà del ristorante sulla spiaggia precisa: <il resto lo faranno il sole (che per inciso depotenzia il virus), il mare e la nostra bella caletta protetta>. Non sappiamo se questa indicazione sia tra quelle fornite dall’infettivologo ormai star della tv e dei social, testimonial di fatto di negozi di abbigliamento e di aziende di sanificazione

Il messaggio che si legge sulla pagina Facebook del ristorante:

Lo avevamo promesso! (siamo stati anche intervistati da Vanity Fair e dal Corriere della Sera per questo). Un approccio alla riapertura della stagione, al momento prevista per il 30 Maggio, focalizzato sulla sicurezza oltre che sull’impegno a garantire una “esperienza” da CalaLoca, come sempre! Per questo, è con grande orgoglio che comunichiamo di aver ricevuto da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico S. Martino di Genova, oltre che professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e presidente della Società Italiana di Terapia Anti Infettiva (SITA), la disponibilità a fungere da coordinatore del gruppo di professionisti che abbiamo messo in campo per preparare una stagione #VIRUSFREE. Grazie alla sua personale consulenza scientifica abbiamo validato le procedure di sicurezza per ospiti e staff, a prova di #covid19, che utilizzeremo nella nostra struttura dal momento dell’apertura. Stiamo predisponendo, la distribuzione degli spazi e degli accessi, e le procedure per il lavoro in sicurezza degli operatori con una società specializzata, abbiamo già disponibili i materiali igienizzanti e protettivi, a breve rilasceremo la nuova piattaforma di prenotazione e pagamento on line per agevolare l’accesso sicuro degli ospiti… il resto lo faranno il sole (che per inciso depotenzia il virus), il mare e la nostra bella caletta protetta.

GUARDIAMO AL FUTURO! #calalocacommunity #virusfree #covid19

Sotto: il post su Facebook del pubblico esercizio

