In casa tv e telecamere di sorveglianza rubate. Denunciato dai CC

Nell’appartamento è stata anche sequestrata una pistola ad aria compressa priva di punzonature, che è stata sequestrata

In mattinata, a Pra’, durante un servizio della Compagnia Carabinieri di Arenzano, il personale della locale Stazione, con la collaborazione dei colleghi dell’aliquota operativa e Nucleo cinofili di Albenga, ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 53 enne genovese, F.F., gravato da pregiudizi di polizia, dove, ha rinvenuto e sequestrato 3 telecamere di videosorveglianza e un televisore a led risultati asportati da un condominio cittadino e da un altro appartamento. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per “ricettazione”.

In copertina: foto d’archivio

