“The Alliance” ripristina tre scali a Genova e La Spezia

Del consorzio fanno parte Hapag Lloyd, HMM, One e Yang Ming

The Alliance, il consorzio, di cui fanno parte le compagnie di navigazione Hapag Lloyd, HMM, One e Yang Ming, ripristina tre scali sulla rotta Asia – Mediterraneo. Lo ha comunicato ufficialmente la Compagnia Yang Ming, rappresentata dal Gruppo Finsea, che ha annuncia il reintegro di tre navi sulla rotta Asia – Mediterraneo (servizi MD1 e MD2).

Nello specifico, per il servizio MD1 viene ripristinato lo scalo del primo di agosto su Genova, mentre per il servizio MD2 vengono confermati gli scali del 12 e del 14 luglio rispettivamente sui porti della Spezia e di Genova (la nave riscala poi il capoluogo ligure per i servizi in export il 22 luglio) e quelli del 26 e del 28 luglio, sempre sui due porti liguri (4 agosto su Genova per i servizi in export).

I nomi delle navi impiegate nei servizi ripristinati verranno confermati nei prossimi giorni.

