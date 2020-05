I locali del Civ Sarzano: una mappa dei dehors per accogliere i clienti

Nuove regole di distanziamento e sanificazione, una delle aree più frequentate della movida riparte con “Enoy Open Air”

Il Civ Sarzano riparte con Safe Sarzano Enjoy Open Air, una mappatura degli spazi all’aperto dove si attuano le regole “anti Covid” relative a sanificazione e distanziamento.

<Un’azione di gruppo del Civ Sarzano che per primo vuole evidenziare la professionalità dei propri consociati che lottano per mantenere vivo il proprio territorio . Un’iniziativa che vede coinvolte ben 35 attività in ambito di ristorazione e bar che si sono prodigate per ottemperare alla sanificazione dei locali, ai presidi per i clienti, al distanziamento a norma di legge, alla gestione delle prenotazioni e del flusso della clientela – dice il presidente del Civ, Matteo Zedda -. Siamo considerati il polo della ristorazione cittadina per la presenza tra le attività della zona di una preponderanza spiccata delle imprese dedicate al “food”: non potevamo farci trovare impreparati. Ci siamo confrontati e abbiamo deciso di elaborare una mappa del Civ che evidenziasse il grande lavoro di riorganizzazione degli spazi all’aperto per comunicare ai nostri clienti un senso di sicurezza, professionalità atto a rasserenare gli animi e tornare a godere degli spazi cittadini. Tutti gli esercenti si sono prodigati per adottare norme precise, rigorose e uguali per tutti, nel massimo rispetto della nuova normativa, così da garantire ai nostri clienti sicurezza e la solita qualità di servizio e prodotto. Ringraziamo il Comune e il Municipio I Centro-Est per averci supportato nella ripartenza agevolando sia l’ampliamento dei dehors, sia la nascita di nuovi spazi temporanei. Un grazie anche a Confesercenti Genova che ci sostiene sempre nelle nostre iniziative e ci supporta con grande impegno per comunicarci tutte le nuove regole e disposizioni Covid. Siamo convinti sia sempre più necessario fare gruppo e il Civ per noi è il fulcro di un’azione corale che grazie alla collaborazione e alla condivisione ci permetterà di tornare presto agli antichi splendori>. [Sotto: la mappa degli spazi all’aperto delle attività del Civ Sarzano]

