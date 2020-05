Armato di pistola (finta), a terra privo di sensi in via San Lorenzo – VIDEO

Alcuni passanti, vedendo l’arma caduta a terra, hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e pattuglie della Guardia di Finanza, dell’Esercito e della Polizia locale mentre attorno al luogo si formava un capannello di curiosi







È successo in via San Lorenzo, questa sera, quando, poco prima delle 22, alcuni passanti hanno notato un uomo riverso a terra e, vicino a lui, quella che sembrava una pistola vera, di quelle in dotazione alle forze di polizia. Sul posto sono arrivati i carabinieri e nella strada si sono avvicinate diverse auto di Guardia di Finanza e Polizia Locale oltre a una camionetta dell’Esercito.

L’uomo stravaccato a terra era in evidente stato di ebbrezza. Alla fine è stato caricato su un’ambulanza e portato al pronto soccorso. La pistola è risultata falsa: scacciacani o arma giocattolo.

