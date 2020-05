Boccadasse già presa d’assalto. Fontana: «Mi appello al senso di responsabilità dei giovani»

La capogruppo della Lega in consiglio comunale: <Se non rispettiamo le misure di sicurezza rischiamo di dover chiudere tutto di nuovo e sarebbe una tragedia per l’economia e per il lavoro>

Non siamo ancora al liberi tutti, ma già, oggi, a Boccadasse, c’era una folla di persone, molte delle quale non rispettavano le misure di sicurezza: molti a meno di un metro dagli altri (tutti conviventi?), altro con la mascherina sul mento o appesa a un orecchio. <La fase 3 si basa sul senso di responsabilità – dice Lorella Fontana, capogruppo della Lega a Tursi -. Nonostante la situazione sia migliorata, il virus non è sconfitto e bisogna evitare in ogni modo che riprenda vigore. Da domani apriranno tutte le attività produttive, ed è un bene, una cosa necessaria per salvare economia e turismo. Ma se non osserveremo le regole dettate a tutti i livelli (Governo, Regione, Comune n. d. r.) rischiamo di ricadere nel baratro dei contagi, di dover chiudere tutto di nuovo. Le aziende non potrebbero sopportarlo, i lavoratori e i piccoli imprenditori tantomeno>.

Fontana racconta di essere stata contattata da molte persone, non solo da Boccadasse. <Il problema non è se aprire o no – dice -, ma se come rispettiamo le regole, se portiamo o no la mascherina, se rispettiamo le distanze per evitare il dropplet. In questo senso, faccio un appello ai giovani che in questo lockdown si sono dimostrati più attenti e rigorosi di tutti: continuate con la maturità che avete saputo dimostrare e convincete anche i vostri genitori e i vostri nonni. Da questo dipende la vita di tanta gente e il lavoro di tantissime famiglie. Non possiamo permetterci una nuova quarantena che dovesse scattare a causa di persone che non vogliono, chissà mai perché, seguire le regole>.

Altre foto ci sono arrivare da Corso Italia dove, oltre ai gruppi di persone sulla strada, molti sono andati sulle spiagge ancora vietate fino a mezzanotte.



Foto di Paolo Venturino







Da Sori, altre foto di Paolo Venturino.

La situazione alla baita del Diamante inviataci da un altro lettore

