Meteo Limet: alle schiarite seguiranno annuvolamenti e possibili piogge

Meteo: Sul Mediterraneo persiste una circolazione di aria moderatamente instabile che determina annuvolamenti sulla nostra regione, localmente associati a qualche precipitazione nella giornata di sabato.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 16 maggio 2020

Avvisi: Nessuno

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse su tutta la regione, più intense nei settori interni con basso rischio di pioggia. Schiarite saranno possibili sottocosta specie al lati della regione. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità in prevalenza medio-alta con possibili brevi episodi piovosi più probabili nelle zone interne. Non si esclude qualche temporale in serata sulle Alpi Liguri.

Venti: Deboli variabili al mattino, in rotazione a nord nel pomeriggio e in rinforzo in serata.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime sottocosta

Costa: min 12/16°C, max: 18/22°C.

Interno: min 5/12°C, max: 13/17°C.

