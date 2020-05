Bruciano 2 camion nel posteggio di via della Superba. Incendio doloso – VIDEO

È successo poco prima delle 2 nell’area demaniale adibita a posteggio dei mezzi pesanti presso la rotonda di via San Giovanni d’Acri, in via della Superba





Ad andare a fuoco sono stati due mezzi pesanti. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia locale che ha dovuto chiudere la direttrice levante della strada Guido Rossa sia in provenienza da via Siffredi che dalla rampa discendente dell’Autostrada Genova Aeroporto ed isolare la rotatoria e le rampe adducenti alla stessa. La riapertura della viabilità è avvenuta alle 2.45. L’incendio risulta essere di natura dolosa in quanto le autocisterne in sosta si trovavano in sosta a distanza l’una dall’altra in un’area demaniale attualmente a disposizione della ditta “Genova Rent”. I Carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. I veicoli coinvolti sono un’autobotte per trasporto carbolubrificanti ed un camion telonato, entrambi da tempo dismessi per la rottamazione. I mezzi erano posizionati in luoghi distanti tra loro all’interno dell’area, elemento che suggerisce l’ipotesi dolosa dell’incendio. I Carabinieri sono stati allertati da una guardia giurata accortasi delle fiamme alle ore 02:00 circa. Al momento non si è riusciti a risalire alla proprietà dei mezzi coinvolti

Foto e video di Gianni Cadile





