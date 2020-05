A7 chiusa tra Busalla e Bolzaneto per incidente

Sulla A7 Milano-Genova tratto chiuso tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, all interno del quale il traffico è bloccato con 1 km di coda in aumento, per un incidente al km 118, che vede coinvolto un camion, che ha perso il carico costituito da scatolette di cibo per animali.

Chi viaggia verso il capoluogo ligure, deve uscire a Busalla con rientro in autostrada a Bolzaneto. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell’evento.

È il secondo camion che trasporta cibo per animali che si rovescia in autostrada nel giro di poche settimane.

