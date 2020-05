I Carabinieri hanno appurato che conduceva il veicolo con 2.1 grammi/litro di alcol nel sangue ed è scattata la denuncia

L’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante ha deferito per guida in stato di ebbrezza un 38enne del posto sorpreso a condurre la vettura di proprietà in stato di ebbrezza alcolica, accertata mediante etilometro, riportando un tasso alcolemico pari a g/l 2.1. Patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

