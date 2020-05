In auto con coltello, spinello e in barba al decreto Covid

Denunciato dai Carabinieri in via Anfossi e sanzionato per inosservanza del decreto che punta a limitare la diffusione del virus

I carabinieri della stazione di Campomorone, in nottata, durante un controllo in via Anfossi, hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di coltello di genere vietato un 21enne ecuadoriano, gravato da precedenti di polizia. Il giovane sarà anche segnalato qual assuntore alla Prefettura di Genova in quanto trovato in possesso di 3 grammi di marijuana per uso personale. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle prescrizioni delle misure di contenimento dell’epidemia del Covid-19.

