Meteo Limet: rovesci anche intensi e temporali

Meteo: una depressione avanza da ovest determinando un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione. A seguire permane un tempo contraddistinto da nuvolosità diffusa ed una lieve instabilità, stante una circolazione ciclonica che persisterà per alcuni giorni.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 11 maggio 2020

Avvisi: possibili rovesci localmente intensi nella prima parte di giornata. Non si escludono temporali. Localmente si potranno avere accumuli elevati. Venti tesi meridionali. Mare molto mosso.

Cielo e Fenomeni: giornata che inizierà perturbata su tutta la regione. Tra la mezzanotte ed il primo mattino precipitazioni anche temporalesche impegneranno da ovest verso est l’arco Ligure. Tendenza ad una temporanea attenuazione delle piogge nella prima parte di mattinata, seguendo un’evoluzione ovest/est. Nuova recrudescenza dei fenomeni da metà mattinata, sempre partendo da ponente, che tenderanno a traslare rapidamente verso levante con rovesci sparsi, anche localmente intensi. I maggiori accumuli si dovrebbero registrare tra Savonese occidentale e Genovesato orientale. Dalle ore centrali e nel primo pomeriggio tendenza a cessazione dei fenomeni sul ponente, con graduale e parziale miglioramento in estensione al settore centro-orientale, con qualche schiarita possibile a seguire, più probabile sulle coste ed anche ampie sull’imperiese. Rimarrà tuttavia un contesto instabile, con qualche locale fenomeno non escluso su centro-levante, ed in particolare nelle zone interne del settore orientale, ove si avrà una maggiore persistenza dei fenomeni.

Venti: meridionali, moderati o tesi, localmente forti al largo. Inizialmente prevalgono da sud-est, tendenza a rotazione da sud ovest sul ponente.

Mari: generalmente molto mossi, localmente agitato.

Temperature: in calo.

Costa: min +12/+15°C, max: +16/+19°C.

Interno: min +4/+11°C, max: +12+17°C.

