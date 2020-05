La sesta edizione della Coloratacena va in diretta sui social

View this post on Instagram

COLORATACENA 2020 LIVE QUANDO: Sabato 16 maggio dalle ore 19 alle 21.30 DOVE: Casa vostra – Genova e non solo COME: in diretta live su FaceBook (LINK) e YouTube (LINK)! CHI: Tutti e tutte che dicono NO all’omolesbobitransfobia e alla discriminazione “per” genere e “in” genere Un'edizione di ColorataCena, la sesta, decisamente nuova: le tavolate, che gli scorsi anni sono state imbandite nelle piazze di Genova, quest’anno si spostano nella sala da pranzo di casa vostra! Basta collegarsi online e godersi la diretta! Ma, se volete essere tra i 6 interventi live da casa, scrivete una mail a coloratacena@gmail.com, raccontandoci che idee avete in mente per la vostra tavola: estrarremo sei richieste, una per colore, per essere ospiti dal vivo. Ogni 17 Maggio ricorre la Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia (IDAHOBIT 2020): anche quest’anno staremo insieme, giocando con le vostre foto e i commenti, questa volta sul web, sul canale YouTube e in diretta su FaceBook nella pagina Liguria Pride! Con tanti ospiti, musica e i vostri interventi intorno alle tavolate dei colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. Inizieremo la diretta alla stessa ora in cui tradizionalmente ColorataCena comincia: alle 19, l'ora dell'aperitivo, e andremo avanti con ospiti e interventi e giochi, fino alle 21.30. PUBBLICA LE TUE FOTO SULLA PAGINA FB E PARTECIPA AL CONCORSO Non mancherà, come sempre, un pizzico di competizione: durante la diretta potrete postare sulla pagina FaceBook di Liguria Pride le vostre foto con abbigliamenti, addobbi, pietanze e tavolate e alla fine della serata una giuria premierà la tavolata più bella e divertente.