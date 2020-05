Covid positivi a Marassi, Uilpa chiede che restino in isolamento

Pagani (segretario del sindacato): <Colloqui WhatsApp e Skype pericolosi per il pericolo di diffusione del contagio>. I positivi, quando lo screening con test sierologici ha coinvolto solo metà dei detenuti, ha messo in luce 10 positivi ora in attesi di tamponi

Test sierologici Alisa nel carcere di Marasi: sono 10 i detenuti positivi quando ancora si è sottoposta a screening solo la metà della popolazione carceraria. Ne da notizia Fabio Pagani per la Uilpa Polizia Penitenziaria.

<Non è possibile che, oltre ad essere assenti posti in camere per isolare i detenuti positivi , gli stessi vengono inviati a fare i colloqui tramite postazioni Skipe e WhatsApp, con il rischio di diffondere il “virus” in carcere – afferma il sindacalista – questi detenuto che attendono il tampone debbono restare in isolamento, l’Amministrazione Penitenziaria lo sa! Altrimenti sarà contagio di massa. È al nuovo capo Dap Petralia che rivolgiamo il nostro appello per portare fuori dalle secche la nave arenata, rappresentata oggi dal Dap e dalle carceri. Non bastano un bravo comandante e neppure un ottimo equipaggio, ma è anche necessario un repentino cambio di rotta>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...