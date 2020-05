Poste, da lunedì scorso aperti tutti i giorni altri 11 uffici postali

Inoltre, è stato prolungato l’orario dell’ufficio postale di via Granello.

Ecco quali sono gli uffici riaperti

Continua la progressiva riapertura degli Uffici Postali in provincia di Genova che ad oggi ha raggiunto l’87% della sua totalità. Dopo la temporanea rimodulazione resasi necessaria allo scoppiare della pandemia di COVID del mese di marzo, Poste Italiane ha provveduto ad aumentare gradualmente le aperture degli Uffici Postali già a partire dallo scorso 26 marzo in coincidenza con il pagamento delle pensione, fino ad arrivare al quasi completamento delle riaperture sia nella città di Genova che nella sua provincia.

In questi giorni infatti ha ripreso l’orario prolungato fino alle 19.05 l’Ufficio Postale di Genova 19, in Via Granello 7R e hanno ricominciato a funzionare dal lunedì al sabato altri 11 Uffici Postali.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Genova è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici postali con il bancone ribassato e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Ad oggi, in provincia di Genova, sono aperti 14 Uffici Postali a doppio turno (fino alle 19.05) e 128 Uffici Postali a turno unico (fino alle 13.35).

In provincia di Genova sono disponibili anche 118 ATM Postamat che consentono ai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...