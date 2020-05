Furto in chiesa a Campomorone durante la chiusura per lavori

Ignoti hanno portato via una trentina di euro dalle cassette delle elemosine

I Carabinieri della Stazione di Campomorone hanno avviato le indagini sul furto denunciato dal parroco della chiesa di San Bernardo, perpetrato all’interno della struttura religiosa. Ignoti si sono introdotti in Chiesa ed hanno asportato il contenuto di due cassette per le offerte, stimato in 30 euro circa. Non è possibile collocare con esattezza la data del furto poiché la Chiesa è rimasta chiusa alcuni giorni, interessata da alcuni piccoli lavori di manutenzione. La zona non è coperta da telecamere di videosorveglianza.

