Covid, 9 decessi negli ospedali liguri, “solo” 2 a Genova

Al conto si aggiunge la morte di una donna qualche giorno fa all’ospedale di Sestri: è giunto oggi il risultato del tampone post mortem. Per la prima volta nessun decesso al San Martino

DECESSI DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 7 MAGGIO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 06 maggio alle 14 del 7 maggio)

ASL 1

Si è registrato un decesso, si tratta di una donna di anni 80 ricoverata all’ospedale di Sanremo e residente nella provincia di Imperia (non inserito nella segnalazione di ieri).



ASL 2

Si sono registrati 3 decessi, si tratta di:

• donna di 57 anni della Provincia di Savona

• donna di 86 anni della Provincia di Savona

• uomo di 88 anni della Provincia di Savona

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

Si segnala che è pervenuto in data odierna il risultato positivo di un tampone relativo a una paziente deceduta nei giorni scorsi presso l’Ospedale P.A. Micone, si tratta di donna di 72 anni, con comorbidità deceduta il 3/5/2020 in UTIC

ASL 4

Si sono registrati tre decessi, si tratta di:

• un uomo di anni 71, deceduto il 7 maggio presso Reparto Medicina Lavagna e residente a Casarza Ligure

• un uomo di anni 83, deceduto il giorno 7 maggio presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Chiavari

• un uomo di anni 68, deceduto il 6 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi



GALLIERA

Si sono registrati due decessi: una donna di anni 86, di Genova, deceduta il 6 maggio presso Malattie Infettive e una donna di anni 78, di Genova, deceduta il 7 maggio presso Malattie Infettive

POLICLINICO SAN MARTINO:

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

