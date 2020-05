Assicurazioni fasulle, due denunce dei Carabinieri

Rca auto a prezzi “concorrenziali”, ma in entrambi i casi erano false. I soldi versati, purtroppo, erano invece veri

I Carabinieri delle Stazioni di Genova Sampierdarena e Chiavari, a conclusione di indagini, hanno rispettivamente deferito in stato di libertà per truffa: un georgiano di 49 anni, senza fissa dimora e la complice, una 56enne di Casale Monferrato, entrambi con precedenti di polizia. I due, fingendosi operatori di un’inesistente agenzia assicurativa, hanno contattato un 36enne genovese dal quale, dopo avergli proposto la stipula di una vantaggiosa polizza assicurativa, sono riusciti a farsi accreditare la somma di 495 euro su una carta PostePay a loro intestata; una 52enne genovese, con precedenti di polizia, che in qualità di reale broker assicurativa, procurandosi un ingiusto profitto, faceva stipulare ad una 40enne peruviana una polizza RCA che si rivelava falsa al termine degli accertamenti avviati a seguito di querela da parte della vittima.

