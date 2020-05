Tentano di portare via un intero carrello di merce all’Aquilone, denunciati dai CC

Sono passati con un carrello semivuoto pagando poche cose dalla cassa self, poi hanno tentato di approfittare dell’apertura del cancelletto per uscire con un altro, stracarico di ogni ben di Dio

I carabinieri della Stazione di Campomorone hanno denunciato per furto in concorso una coppia responsabile di aver asportato dagli scaffali dell’Ipercoop del centro commerciale “L’Aquilone” generi alimentari per un importo pari a 535 euro. Dentro c’erano carne, gamberoni e altra merce di valore. Hanno pagato alla cassa self l’importo del primo conto, poi, aprendo grazie allo scontrino pagato, hanno tentato di uscire con il secondo carrello, ma la loro manovra è stata vista e sono stati fermati. Lui è un pluripregiudicato, mentre la donna che lo accompagnava era incensurata. Entrambi risiedono nel campo nomadi di Bolzaneto. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

