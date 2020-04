Via Fillak chiusa fino alle 19, corso Perrone chiuso oltre le 12

Per alcune lavorazioni a mezzo gru, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità nelle aree attorno al cantiere del nuovo Viadotto Polcevera

– chiusura di corso Perrone fino a cessate esigenze (la riapertura era prevista alle 12, ma è stato necessario prolungarla), per lavori di posizionamento in quota di capannine di saldatura per la campata P1P2 e smontaggio torre provvisoria A;

– chiusura di via Walter Fillak per la giornata di oggi, sabato 25 aprile dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle 19:00) per montaggio di carter in quota.

Pattuglie della Polizia Locale saranno presenti sul posto.

