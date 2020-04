25 Aprile, diretta streaming non stop di Goodmorning Genova

Il 25 Aprile, fino alle 15.00, sui canali Facebook e Youtube di Goodmorning Genova una diretta streaming “non stop” per raccontare le iniziative di commemorazione, offrire testimonianze di partigiani, spunti di riflessione, contributi di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo e che terminerà con l’invito ad un grande Flash Mob dalle finestre delle nostre case.

Potrai seguire la diretta su Facebook e su Youtube!

Goodmorning Genova è un network di informazione e intrattenimento nato il 10 marzo come strumento per affrontare l’emergenza e tenere le persone “vicine anche da lontano”, e che oggi raggiunge una media di 500.000 utenti settimanali. In occasione della ricorrenza della Liberazione dal Nazifascismo si fa promotore insieme ad ANPI GENOVA della nascita di una Nuova Piazza Virtuale, una comunità coesa e profondamente radicata ai valori della RESISTENZA. Oltre ai due soggetti capofila i coorganizzatori di questa iniziativa sono: CGIL Genova, Legacoop Liguria, Comunità di San Benedetto, Arci Liguria e Arci Genova, Coop Liguria, Libera Genova e Liguria, La Città, Il Cesto Genova e i Giardini Luzzati Spazio Comune.

Condurranno la diretta Giovanni Giaccone, con interventi di Donatella Alfonso, giornalisti, e la brillante Irene Lamponi, attrice e autrice.

La sei ore di diretta prevedono una scaletta ricca di contributi, suddivisa in fasce orarie: 9,00 – 12,00 e 12,00 – 15,00. A fare da spartiacque tra questi due momenti lo scoccare delle 12,00 quando le campane di tutte le chiese di Genova suoneranno a festa.

Sulla pagina di Goodmording Genova i contributi per la ricorrenza del 25 Aprile inizieranno anche nei giorni precedenti, tra omaggi e dirette dedicate, come quella di Venerdì 24 alle 18 con Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini, autrici del libro “Partigiani a tavola: storie di ricette resistenti” che ci restituiranno curiosità e ricette dei partigiani, tra cibo e musica.

Programma (indicativo) degli appuntamenti:

Ore 9,30 Saluti di CARLA NESPOLO

Ore 9,45 Collegamenti con Luca Borzani e testimonianze di PARTIGIANI

Ore 10,00 Musica con l’Orage in attesa del Collegamento con la Cerimonia di PONTE MONUMENTALE e VAURO

Tra le 10,30 e le 11 Interventi di MAURO LUSETTI, ROY PACI , MAURIZIO LANDINI e PORPORA MARCASCIANO.

Ore 11,15 collegamenti con Ronco Scrivia, Sestri Levante

Dalle 11,30 alle 12,00 Saluti di DON CIOTTI, FRANKYE HI NRG, MONI OVADIA e intervista a MASSIMO RECALCATI

Ore 12,00 campane in strada

Dalle 12,30 Musica con MEGANOIDI, RJB Blues, Andrea Pozza e Mila Ogliastro, Giacomo D’Alessandro duo, GNU QUARTET

Ore 13.00 ANDREA DI MARCO

Dalle 14,00 Spettacolo Tosse con LISA GALANTINI e contributi Alberto Diaspro e La Coop sei tu

Ore 15,00 FLASH MOB: Bella Ciao intonato dalle finestre genovesi

Dalle 15,30 Musica dalle 6000 Sardine Genovesi, intervento LUISA IMPASTATO

Dalle 16,00 alle 17,30 Musica con Punkreas, Klasse Kriminale e i cori: Le vie del Canto e Mille lire Gospel Choir

