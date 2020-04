Gira di notte con un coltello a Borgoratti, disarmato e denunciato dai CC

L’arma è stata sequestrata. Il 34enne è stato anche sanzionato per l’inosservanza al decreto nazionale che punta a limitare il contagio da Covid-19

In nottata, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Molassana, nel corso di un normale servizio preventivo per il controllo del territorio, anche per far rispettare le ordinanze per fronteggiare l’epidemia, nel transitare da via del Borgo, ha notato un uomo in possesso di un coltello, che percorreva il ponte pedonale che attraversa il torrente Sturla. Fermato per essere sottoposto a controllo, è stato identificato in A.R. genovese di 34 anni, gravato da pregiudizi di polizia. È stato deferito in stato di libertà per “porto di armi o/e oggetti atti ad offendere”. Il coltello con lama lunga 11 cm. è stato sequestrato. È stato anche sanzionato amministrativamente per il decreto che punta a frenare il contagio Covid.

In copertina: foto d’archivio

