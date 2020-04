Tentano di rubare uno scooter, sorpresi e arrestati

I Carabinieri, passando in via Mura degli Zingari, hanno visto i due ladri all’opera e li hanno portati direttamente a Marassi

La pattuglia della stazione Carabinieri di San Teodoro e Scali, la notte scorsa, nel transitare da via Mura degli Zingari, in flagranza del reato di “concorso in furto aggravato”, hanno arrestato un genovese, N.O. e il complice, un romeno, C.O., entrambi 24 enne, gravati da pregiudizi di polizia. I due, sono stati sorpresi mentre asportavano un ciclomotore, regolarmente parcheggiato, di proprietà di 38 enne genovese. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi allo scasso e nella disponibilità del romeno, una dose di “ketamina”, il tutto sequestrato. Il mezzo, recuperato sarà restituito al legittimo proprietario. Gli arrestati, sono stati associati presso il carcere di Marassi.

