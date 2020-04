Operatori sanitari sottoposti a tampone, infetto uno ogni 5 (19,08%, ma Alisa parla solo del 2,72%)

Il 21,17 dei medici, il 19,84 degli infermieri e il 23,07 degli oss sottoposti a tampone sono risultati positivi. Alisa ha inserito nel computo l’84,15 del personale non testato come negativo

Il dato ufficiale viene reso noto con la percentuale su tutto il personale e risulta, quindi molto bassa, ma ad essere stato sottoposto il test è stato solo il 15,85% di medici, infermieri e oss (la percentuale si abbassa ulteriormente se si aggiungono amministrativi e altri dipendenti). Crediamo, quindi che dare come negativi “ufficio” i negativi sia metologicamente sbagliato.

A seguire, le percentuali ufficiali comunicate da Alisa, a seguire quelle che abbiamo calcolato noi, sul solo campione dei testati, come crediamo sia più corretto fare.

Subito sotto: la tabella di Alisa (i non testati sono calcolati come negativi nella percentuale). Nella tabella ci sono solo i medici ospedalieri e non sono compresi i medici di medicina generale.

Fonte Alisa, 12 aprile

Potete facilmente desumere che i non testati vengono calcolati come se fossero certamente negativi e questo non è affatto detto. Abbiamo, quindi, rifatto i calcoli basandoci sui soli testati ed esce una risultato molto diverso.

Medici, infermieri e oss

Numero totale addetti Numero testati % testati Positivi

sui testati Positivi sul

totale* 18.622 2.953 15,85 19,09% 3,02% Percentuale dichiarata da Alisa considerando come negativi i non testati

È del tutto evidente che la percentuale dei positivi sul totale degli assunti, con più dell’84,15 di non testati, non ha alcun valore reale.

Vediamo, invece, la percentuali per tutto il personale, figura professionale per figura professionale, calcolando le percentuali dei positivi solo sui testati

Testati Positivi % Positivi Medici 922 186 21,17 Infermieri 1.693 336 19,84 Oss 388 42 23,07 Amministrativi 122 42 34,42 Altri* 492 88 17,88 TOTALE 3.567 730 17,88 Fonte: Alisa. Elaborazione: GenovaQuotidiana

Secondo Alisa, per quanto riguarda i Test sierologici effettuati sul personale del servizio sanitario regionale, <Su circa 12.000 test eseguiti, la prevalenza dei test a vario titolo positivi, è pari al 4% circa>. È noto, però, che i test sierologici hanno percentuali di falsa negatività pari al 50%.

<Per quanto riguarda i test sierologici sul personale sanitario, abbiamo toccato quota 15mila test, con il 96% di negativi. Un dato, quest’ultimo, coerente con i risultati dei 4mila test molecolari effettuati sempre sul personale sanitario, i quali indicano una negatività del 97%> ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti secondo il quale la situazione nelle Rsa, a seguito dei risultati dei test sierologici, risulterebbe che l’86 % degli ospiti è negativo o con anticorpi, mentre tra gli operatori la percentuale sale al 92%”.

