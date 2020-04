La Croce Bianca Genovese nel video Google dedicato all’emergenza Covid-19

La Croce Bianca Genovese, con il proprio servizio di consegna farmaci in segway, è stata scelta da Google per rappresentare le Pubbliche Assistenze italiane nel video di ringraziamento inserito sulla home page di google.it, dedicato agli operatori in prima linea durante questa emergenza Covid-19 (secondi dal 24 al 26).

Il video, accessibile a milioni di utenti che quotidianamente utilizzano Google sui propri dispositivi, è pubblicato anche sul canale YouTube di Google Italia che conta più di 115.000 iscritti, e già questa mattina segnava più di 350.000 visualizzazioni.

“Questo importante risultato ci rende ancora più motivati e determinati nel fornire il nostro contributo a tutela della Cittadinanza e ci auguriamo possa rappresentare motivo di orgoglio per ANPAS e in generale per tutti gli operatori del Soccorso sanitario, per Genova e per la Liguria”, dichiara Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...