Passeggia in via Sestri con la scusa di andare all’Inps, ma è di Milano. Multata

I poliziotti del locale commissariato l’hanno trovata ieri alle 10:30 nella strada dei negozi e dei servizi del quartiere. Non aveva alcun appuntamento prenotato negli uffici Inps

Camminava lungo via Sestri quando è stata fermata dai poliziotti del Commissariato locale che le hanno chiesto quale situazione di necessità o urgenza giustificasse la sua presenza in un luogo così distante dal suo indirizzo di residenza che, come la stessa ha riferito, risulta essere in centro a Milano. La donna, una 48enne italiana, ha cercato di convincere gli operatori dicendo che si doveva recare presso gli uffici dell’INPS che si trovano lungo la via. Alla richiesta di mostrare una ricevuta che lo comprovasse o anche solo un messaggio, visto che gli uffici pubblici dall’inizio dell’emergenza sanitaria ricevono solo previo appuntamento, la donna ha ammesso di non averne mai fissato uno. Sanzionata

In copertina: foto d’archivio

